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توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 1/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 2/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 3/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 4/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 5/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 6/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 7/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 8/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 9/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 10/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 11/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 12/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 13/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 14/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 15/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 16/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 17/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 18/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 19/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 20/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 21/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 22/23
  • توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى 23/23

شكرا لقرائتكم خبر عن توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت بتول عصام - تصوير خالد كامل

الأحد، 29 يونيو 2025 08:25 ص

بدأ، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، توافد طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والجديد على لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي، لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، إحدى المواد الأساسية المضافة للمجموع، وسط تنظيم هادئ وتواجد أمني مكثف لتأمين سير اليوم الامتحاني.

وتعقد امتحانات اللغة الأجنبية الأولى في الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، حيث يؤدي طلاب النظام الجديد امتحانًا مكونًا من 42 سؤالًا، منها 3 أسئلة مقالية و39 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد، بينما يتكون امتحان طلاب النظام القديم من 37 سؤالًا (3 مقالية و34 اختيار من متعدد).

ويُخصص للامتحان في النظام الجديد 60 درجة، منها 51 للاختيار من متعدد و9 للمقال، بينما تبلغ الدرجة النهائية في النظام القديم 50 درجة، منها 41 للاختيار من متعدد و9 درجات للمقال.

وتوزع الأسئلة على مستويات معرفية متنوعة، حيث تمثل 70% من الأسئلة للمستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة، مقابل 30% لقياس مهارات التفكير العليا، وفقًا لمواصفات الورقة الامتحانية التي حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام 768 ألفًا و353 طالبًا بالنظام الجديد، و45 ألفًا و522 طالبًا بالنظام القديم، موزعين على 1973 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية، إلى جانب لجان خاصة في السجون والمستشفيات والمكفوفين ومدارس المتفوقين.

 

 

AU9A1096
AU9A1096

 

اجراءات تأمين الامتحانات
اجراءات تأمين الامتحانات

 

استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى
استعداد الطالبات لامتحان الانجليزى

 

الامهات يحفزن الطالبات
الامهات يحفزن الطالبات

 

الدخول لاداء الامتحان
الدخول لاداء الامتحان

 

الطالبات قبل امتحان الانجليزى
الطالبات قبل امتحان الانجليزى

 

امتحان الانجليزى للثانوية العامة
امتحان الانجليزى للثانوية العامة

 

امتحان الانجليزى
امتحان الانجليزى

 

امتحان الثانوية العامة
امتحان الثانوية العامة

 

بدء امتحان اللغة الاجنبية
بدء امتحان اللغة الاجنبية

 

بدء امتحانات الثانوية العامة
بدء امتحانات الثانوية العامة

 

تركيز تام ما قبل الامتحان
تركيز تام ما قبل الامتحان

 

تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية
تفاؤل قبل امتحان اللغة الاجنبية

 

تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان
تفتيش الحقائب قبل دخول الامتحان

 

دخول الطالبات للامتحان
دخول الطالبات للامتحان

 

دخول امتحان الانجليزى
دخول امتحان الانجليزى

 

دخول طالبات الثانوية العامة
دخول طالبات الثانوية العامة

 

طالبة تراجع امتحان الانجليزى
طالبة تراجع امتحان الانجليزى

 

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان

 

مراجعة مادة الانجليزى
مراجعة مادة الانجليزى

 

وصول الطالبات المدرسة
وصول الطالبات المدرسة

 

ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى
ولى امر يؤازر ابنته فى امتحان الانجليزى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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