شكرا لقرائتكم خبر عن دعم وحلوى لطلاب الثانوية العامة بالجيزة قبل أداء امتحان الإنجليزى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وزع عدد من طلاب إدارة الدقي التعليمية، اليوم الأحد، حلوى ورسائل تحفيزية على طالبات الثانوية العامة بمدرسة الأورمان الثانوية للبنات، لدعمهم وتشجيعهم وتخفيف توتر الامتحانات، وذلك قبل دخول اللجان الامتحانية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ورصد ”الخليج 365”، أجواء الامتحان من أمام مدرسة الأورمان الثانوية، حيث استلمت اللجان صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، الذي يؤديه طلاب النظامين القديم والجديد، اليوم، وذلك وسط تأمينات مشددة من قبل الجهات المختصة.

ورافق أولياء الأمور أبنائهم حتى بوابة المدرسة، لمساندتهم ودعمهم معنويًا قبل أداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، مؤكدين حرصهم على التواجد مع أبناءهم، لبث الثقة والطمأنينة في نفوسهم قبيل دخولهم لجان الامتحانات، خاصة وأنها سنة فاصلة في مستقبلهم.

وحرص الطلاب على مراجعة المادة قبل دقائق من دخول اللجان وبدء الامتحان، في محاولة لاستذكار النقاط الصعبة واسترجاع المعلومات المهمة وتثبيت النقاط الرئيسية في أذهانهم من خلال الكتب والمذكرات والملازم، وذلك وسط أجواء من التركيز والاستعداد.

يُذكر أن عدد الطلاب المتقدّمين لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة الجيزة بلغ 87 ألفًا و321 طالبًا وطالبة موزعين على 186 لجنة امتحانيه بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.



توزيع-حلوى-ورسائل-تحفيزية



توزيع-حلوى-ورسائل-تحفيزية-بالجيزة-قبل-أداء-امتحان-الإنجليزى



توزيع--حلوى-ورسائل-تحفيزية-على-طلاب-الثانوية-العامة



توزيع--حلوى-ورسائل-تحفيزية-على-طلاب-الثانوية-العامة-بالجيزة



توزيع-حلوى-ورسائل-تحفيزية-لدعمهم-وتشجيعهم-وتخفيف-توتر-الامتحانات



حلوى-ورسائل-تحفيزية-على-طلاب-الثانوية-العامة



توزيع-حلوى-ورسائل-تحفيزية-قبل-أداء-امتحان-الإنجليزى