شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الارتياح والبهجة بين طلاب الثانوية العامة، عقب خروجهم من لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وسط أجواء إيجابية عكستها الابتسامات التي ارتسمت على وجوههم فور انتهاء اللجنة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي.

وبمجرد فتح أبواب اللجنة، علت الأصوات المتبادلة بين الطلاب وهم يتحدثون بثقة عن إجاباتهم، ويقارنون اختياراتهم، بينما بدا أن أغلبهم اتفقوا على أن الامتحان جاء مباشرًا وخاليًا من التعقيدات.

طلاب الثانوية العامة: امتحان اللغة الأجنبية الأولى سهل ومن النماذج.. وارتياح بين أولياء الأمور

وقال أحد الطالب: "الحمد لله الامتحان كان سهل والاختيارات واضحة.. والأسئلة كانت زي اللي بنحلها في النماذج". وأضافت إحدى الطالبات: "حتى السؤال المقالي كان سهل ومباشر.. والحمدلله خارجة مبسوطة".

وعبّر أولياء الأمور المتواجدون خارج اللجنة عن ارتياحهم بعد سماع تقييمات أبنائهم، فيما أثنوا على التنظيم وسير الامتحان دون مشكلات تُذكر.

ويُعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى من المواد الأساسية المضافة للمجموع، وقد استغرق 3 ساعات كاملة، وتضمن أسئلة متنوعة بين المقال والاختيار من متعدد، راعت مستويات التفكير المختلفة.



أثناء خروج طلاب الثانوية العامة من لجان الامتحانات بالجيزة



إحدى طالبات الثانوية العامة



استمرار خروج الطلاب من لجان الامتحانات بالجيزة



الأمهات يحتضن بناتهن بعد الخروج من الامتحان



الأمهات يحتضن بناتهن عند الخروج من اللجان



الطالبات ينتهين من امتحان اللغة الأجنبية الأولى



أم وابنتها بعد الخروج من الامتحان



امتحان اللغة الأجنبية الأولى يرسم البهجة على الوجوه



انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالجيزة



تأثر بعض الطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الأولى



تأثر طالبة بامتحان اللغة الأجنبية الأولى



حب واحتواء لحظة الخروج من الامتحان



خروج الطلاب من لجان الامتحانات بالجيزة



خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان



خلال خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان



طالبات الثانوية العام بعد خروجهن من اللجان



طالبات الثانوية العامة بالجيزة بعد خروجهن من الامتحان



طالبات الثانوية العامة بعد أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية



طلاب الثانوية العامة بالجيزة



فرحة الطلاب بامتحان اللغة الأجنبية الأولى



فرحة الطلاب بعد الخروج من لجان الامتحان