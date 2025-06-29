شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة سوق اليوم الواحد تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، و أن التوسع في أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.



وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بالعاشر من رمضان



جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم الأحد، سوق اليوم الواحد بمدينة العاشر من رمضان، ويقام السوق على مساحة 750 متر مربع، ويضم 22 عارضاً، ويتم تنظيم السوق بالتعاون بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، ويقدم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأساسية، تشمل الخضروات والفواكه الطازجة، اللحوم والدواجن، بالإضافة إلى المواد الغذائية الأخرى، بما يلبي احتياجات المواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة.