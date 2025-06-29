شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن توجه بتعويض المتضررين من حادث مخزن الحدايد والبويات بالبراجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاستغاثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالي بـ قرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بسبب وقوع انفجار بمخزن حدايد وبويات، تبين أنه مخالفا بالمنطقة السكنية؛ وقد نتج عن هذه الانفجارات تهالك وتدمير بعض الوحدات السكنية بالعقارات المجاورة؛ وتتفاوت الأضرار الناتجة عن الواقعة من شديدة إلى بعض التلافيات المتوسطة دون وجود حالات وفيات.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بحصر الأضرار وصرف المساعدات اللازمة للمتضررين؛ حيث تم تشكيل لجنة تضم مدير مديرية الاجتماعي بمحافظة الجيزة ومسؤولي الحماية الاجتماعية وإدارة أوسيم الاجتماعية.

وتولت اللجنة حصر الأضرار التي تعرضت لها بعض الأسر جراء حادث الانفجار؛ حيث تبين تضرر 9 أسر بالعقارات المجاورة للمخزن محل الواقعة؛ مع وجود تفاوت في حجم وشدة الإضرار الناتجة؛ وعليه تقرر صرف مساعدات مالية عاجلة لتلك الأسر بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني؛ علما بأن معايير صرف المساعدات أخذت في الاعتبار حجم الخسائر الناتجة والظروف المعيشية والاجتماعية للأسر المتضررة.