شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسى والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

أصدر البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيان تهنئة بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو، موجهًا التهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة والشعب المصري.

وجاء في نص البيان: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو".

وأضاف: "تؤكد الكنيسة الكاثوليكية بمصر صلاتها وتعضيدها لكافة قيادات الدولة المصرية، حتى يوفقهم الله القدير فيما هو صالح للبلاد، وأن يُديم على مصرنا الحبيبة الاستقرار والرخاء والازدهار، كما تتمنى أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".