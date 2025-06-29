شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البترول تنعي ضحايا حادث المنوفية وتُشيد بتحرك الدولة والتوجيهات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للعاملين بالبترول برئاسة عباس صابر، ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 19 فتاة من العاملات في مزارع العنب، وهن من بنات مصر المكافحات اللاتي خرجن طلبًا للرزق الشريف، في مشهد مأساوي أحزن قلوب المصريين جميعًا.

أعربت النقابة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الشهيدات بواسع رحمته، ويسكنهن فسيح جناته، وأن يُلهم ذويهن الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

وفي هذا السياق، أشادت النقابة بالتحرك السريع والمسؤول من الدولة المصرية، والتوجيهات الحاسمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة الوقوف على أسباب الحادث، وتوفير الرعاية والدعم الكامل لأسر الضحايا، وهو ما يُجسد حرص القيادة السياسية على صون كرامة المواطن المصري، والاهتمام بكافة فئاته، لا سيما الفئات الكادحة والمكافحة.

كما تُثمن النقابة جهود كل من وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، وسرعة استجابتهما في صرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا، بما يعكس الدور الإنساني والمؤسسي الذي تقوم به الدولة في مؤازرة الأسر المنكوبة، والوقوف بجانبها في أشد المحن.

وأكدت النقابة على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة العاملات في مختلف مواقع العمل، وتحقيق أعلى درجات الأمان في وسائل النقل الخاصة بهن.