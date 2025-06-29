شكرا لقرائتكم خبر عن الأورمان تعلن تركيب 77 ألف وصلة مياه مجانيه للأسر الأولى بالرعاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جمعية الأورمان عضوٍ التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تركيب عدد (77,735) وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجأ والأولى بالرعاية بمحافظات الجمهورية المختلفة، وذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا، بالاضافة الى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي بجميع المحافظات؛ للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وقال محمود فؤاد نائب ، مدير عام جمعية الأورمان، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية.

واضاف محمود فؤاد أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية توفير حياة كريمة للأسر الاكثر احتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا أن الاسر المستفيدة التي تم اختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد احتياجا و، ان المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان،و أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء المحافظات، تحت إشراف ورعاية مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات مشيدًا بالاهتمام الذي توليه وزارة التضامن لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض مصر خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين .