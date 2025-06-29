شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتابع سير امتحانات شهادة الثانوية الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، سير امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2024 / 2025، بمعهد كرداسة الإعدادي والثانوي بنين بمركز ومدينة كرداسة، وذلك في إطار حرصه على متابعة انتظام العملية الامتحانية.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات الأمنية والتنظيمية بما يضمن الحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والملاحظين وتهيئة الأجواء المناسبة لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر .

وتفقد المحافظ، اللجان الامتحانية وحرص على الاستفسار من الطلاب حول مستوى الامتحانات وما إذا كانت لديهم أية شكاوى أو ملاحظات بشأن الأسئلة الموضوعة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات للمساهمة الفاعلة في تنمية الوطن.

وفي ذات السياق، شدد المهندس عادل النجار على أهمية التعاون الكامل بين أجهزة المحافظة والقيادات التعليمية والأزهرية، لضمان سير الامتحانات في هدوء وانضباط، مشيرًا إلى تكليفه لرؤساء الأحياء والمراكز برفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف أعمال النظافة بمحيط المعاهد، ومنع أي مظاهر قد تعيق انتظام الامتحانات أو تؤثر على تركيز الطلاب.

من جانبه، أوضح الشيخ أيمن عبود رئيس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية أن العملية الامتحانية تسير وفق التعليمات المنظمة، مؤكدًا الالتزام التام بالضوابط، ومشيرًا إلى أهمية الدعم النفسي والمعنوي في رفع معنويات الطلاب، وتحفيزهم على تحقيق أفضل النتائج.