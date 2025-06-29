شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن: 70 متقدما للنسخة الثالثة من مسابقة الأب القدوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انتهاء أعمال اللجنة المركزية لـ مسابقة الأب القدوة من التصفيات النهائية للنسخة الثالثة من المسابقة استعداداً لإعلان الآباء الفائزين وتكريم عدد من النماذج المضيئة فى المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي.

وعقدت اللجنة التى تترأسها المهندسة مرجريت صاروفيم نائب وزير التضامن الاجتماعي، ودكتور محمد العقبي مساعد وزير التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلامي نائبا لرئيسة اللجنة أعمالها وبحضور أعضاء اللجنة قيادات من قطاع الأسرة والمرأة والرعاية والإعاقة بالوزارة، وممثلي الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية الارثوذكسية، مبادرة العالم يحتاج لأب، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

واجتمعت اللجنة لتقييم قصص الآباء ، بعد انتهاء مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية من انعقاد اللجان الخاصة باختيار الآباء على مستوى كل محافظة وتصعيد الترشيحات الخاصة بكل محافظة للقائمة النهائية للاختيار على مستوى الجمهورية، وقامت اللجنة باستعراض 38 ترشيحا لأب قدوة تم تصعيدهم بعد انطباق الشروط من إجمالي 70 متقدما، تم دراسة جميع الترشحات المنطبق عليها الشروط ومعايير الاختيار لمن تقدموا بطلبات بشكل مباشر للمديريات من خلال لجنة محلية بالمديرية.

وانتهت اللجنة المركزية من أعمالها لاختيار عدد 5 آباء طبيعيين و3 آباء لابن من ذوي الإعاقة وأب كافل، وسوف يتم التكريم لأول مرة ضمن اعمال المسابقة عدد 1 معلم قدوة تم ترشيحه من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ترسيخا لقيمة العلم والمعلمين.

وتأتي هذه المبادرة التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي دعما وتعزيزا للروابط الأسرية بين أفراد المجتمع وترسيخ دور الأب في الأسرة المصرية.

و أعلنت الوزارة عن فتح باب التقدم للمسابقة فى مايو من العام الجارى وفق عدد من الشروط والمعايير، حيث حددت الوزارة فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من إحدي دور الرعاية".

وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن (50سنة) وحاصل على مؤهل مناسب (متوسط على الأقل) ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود (شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- أسوان ) على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.