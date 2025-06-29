شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب العاملين بالصحافة يثمن قرار صرف حافز مقطوع للعاملين بالمؤسسات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجدى البدوى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، قرار الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجى بـ صرف حافز مقطوع للعاملين بالمؤسسة الصحفية القومية بقيمة ألف جنية شهريا ولا تضاف على الأجر الأساسى وذلك مع مرتب شهر يوليو القادم.

وأكد البدوى، فى بيان، أن هذا القرار يأتى فى ضوء حرص الهيئة الوطنية للصحافة على توفير الاستقرار داخل المؤسسات الصحفية القومية وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين بها طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كما وجه البدوى الشكر للمهندس عبد الصادق الشوربجى وجميع أعضاء الهيئة لحرصهم الدائم على صرف حقوق العمال التى أقرها القانون وكذلك الحزم الاجتماعية التى يعلن عنها رئيس الجمهورية.

يذكر ان الهيئة سبق وأن صرفت للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية علاوة دورية قيمتها 575 جنيها مع مرتب شهر يناير الماضى طبقا لقانون العمل.