شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد مشروع الصرف الصحى بكفر طهرمس: يخدم أكثر من 100 ألف مواطن والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي الممتد من منطقة كفر طهرمس وحتى نفق روز اليوسف، والذي يخدم أحياء بولاق الدكرور والهرم.

وأشار المحافظ، إلى أن المشروع يُنفذ بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لوزارة الإسكان، موضحًا أن طول الخط يبلغ 1000 متر وقطره 1000 مللي، ويُعد من الخطوط المهمة التي تصب على محطة الصرف الصحي بالطالبية، ويستفيد منه أكثر من 100 ألف مواطن من سكان المنطقة.

وأضاف أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المخطط، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشددًا على حرص المحافظة على سرعة الإنجاز مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الفنية.

وكلف "النجار" رؤساء أحياء بولاق الدكرور والهرم بسرعة إنهاء جميع التصاريح والتنسيق الكامل مع شركة الغاز لإزالة أية معوقات تعيق استكمال الأعمال، نظرًا لأهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المشروع يأتي ضمن خطة متكاملة تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير شبكات الصرف الصحي، خصوصًا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ووجه محافظ الجيزة مسئولى الجهاز التنفيذي والشركة المنفذة بتكثيف العمل وتذليل العقبات، لضمان دخول المشروع الخدمة في أقرب وقت ممكن.