شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 26004 أطنان قمح قادمة من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادرت 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها السفينة ( NERAKI ) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ26004 أطنان من القمح لصالح القطاع العام.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الإستراتيجية و تلبية احتياجاتها من القمح.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38214 طن تشمل : 4500 طن أسمنت و 4200 طن يوريا و 780 طن مولاس و 883 طن ملح و 350 طن علف بنجر و 5619 طن كلينكر و 21782 طن بضائع متنوعة .



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 21615 طن تشمل : 5605 طن قمح و 6604 طن حديد و 500 طن خردة و 1785 طن فول و 3142 طن ذرة و 1304 طن خشب زان و 2675 طن صويا .



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1323 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 285 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2456 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 109012 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 19205 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3632 حركة .

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة ( OLYMPOS SEAWAYS ) التابعة للخط الملاحي ( RORO ) الرابط بين مينائي دمياط و تريستا الإيطالي بعد أن قامت بتداول 1737 طن تشمل خضروات و فواكه و ضفائر و مفاتيح ليد سيارات وأقمشة ومنسوجات منها بضائع تصدير متجهة إلى إيطاليا - هولندا – المانيا – انجلترا - سلوفاكيا – اسبانيا – فرنسا - التشيك.