شكرا لقرائتكم خبر عن آخر العائدين من حج القرعة: شكرا للرئيس السيسى.. الرحلة سهلة وميسرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

استقبل مطار القاهرة الدولي، آخر أفواج حجاج بعثة القرعة العائدين من الأراضي المقدسة، بعد أن أدوا مناسك الحج لهذا العام وسط تسهيلات وخدمات شاملة وفّرتها وزارة الداخلية لضمان راحة ضيوف الرحمن طوال فترة الرحلة.

وقد حرصت بعثة حج القرعة التابعة لوزارة الداخلية على مرافقة الحجاج في جميع مراحل أداء المناسك، بدءًا من لحظة مغادرتهم إلى الأراضي المقدسة، وحتى عودتهم سالمين إلى أرض الوطن، في إطار اهتمام الوزارة بتقديم أفضل مستويات الرعاية والخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشاد الحجاج لدى وصولهم بمستوى التنظيم والرعاية التي حظوا بها، مؤكدين أن كافة الإجراءات والخدمات كانت على أعلى مستوى. وأعربوا عن تقديرهم لما قدمته البعثة من تسهيلات، خاصة فيما يتعلق بالإقامة في فنادق قريبة من الحرمين الشريفين ومجهزة بكافة وسائل الراحة، فضلًا عن توفير فرق متخصصة لمساعدة الحالات الإنسانية وكبار السن، وتيسير التنقل بين المشاعر المقدسة.

وفي لفتة إنسانية، أبدى الحجاج امتنانهم لمرافقة الضباط الميدانية المستمرة طوال فترة الرحلة، حيث قال أحد الحجاج: "الضباط كانوا معنا في كل خطوة، ساعدونا في التنقل وسهّلوا علينا كل شيء، خاصة في المشاعر المقدسة"، فيما أضاف آخر: "لم نشعر بالغربة، كل شيء كان منظّمًا ودقيقًا".

وكانت مشاعر الفرح واضحة على وجوه الحجاج لحظة وصولهم مطار القاهرة، بعد رحلة روحانية مؤثرة أدّوا فيها الفريضة بإيمان وخشوع، حيث عبّروا عن أملهم في أن تُقبل أعمالهم ويعودوا بصحائف بيضاء خالية من الذنوب، محملين بالدعاء لمصر وأهلها.

وحرص العديد من الحجاج على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرين إلى أن توجيهاته كان لها أثر كبير في تيسير الرحلة.

وقالت إحدى الحاجات: "دعوت كثيرًا لمصر وللرئيس، الحمد لله كانت رحلة ميسّرة وآمنة، وتحيا مصر وتحيا الرئيس السيسي". وأكد آخر: "الرعاية التي وجدناها لم نشهدها من قبل، وكل الشكر للرئيس والجهات التي سهّلت رحلتنا".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية استمرار العمل على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن هذا النجاح يأتي نتيجة لتكامل الجهود بين أجهزة الدولة المختلفة، وحرصها على راحة الحجاج وسلامتهم في كل مراحل الرحلة.

ويُعد موسم الحج هذا العام من أنجح المواسم التي شهدتها بعثة حج القرعة، من حيث مستوى التنظيم وسرعة الاستجابة وتقديم الخدمات، سواء في الجانب الصحي أو الخدمي والمعيشي. ويؤكد ذلك حجم الإشادة والرضا الذي عبّر عنه الحجاج لدى عودتهم.

وبانتهاء وصول آخر الأفواج، تُختتم رسميًا مهام بعثة حج القرعة لهذا العام، على أن تبدأ الوزارة تقييم التجربة للاستعداد المبكر للموسم المقبل، بما يعزز من جودة الخدمات المقدمة لحجاج مصر مستقبلاً.



استقبال الحجاج بالمطار



عودة الحجاج



عودة حجاج القرعة من الأراضي المقدسة