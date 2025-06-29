شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حسين مدكور يؤدي اليمين القانونية رئيسًا لهيئة قضايا الدولة والان مع تفاصيل الخبر

أدى المستشار الدكتور حسين مدكور، اليوم، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمدينة العلمين، وذلك بمناسبة توليه مهام منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وفي لفتة تعكس تقدير الدولة لعطاء رجال القضاء، منح الرئيس السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار عبد الرزاق محمود شعيب، الرئيس السابق للهيئة، تقديراً لما قدمه من جهد وعطاء متميز في خدمة الوطن وترسيخ سيادة القانون خلال فترة رئاسته.

وأعرب الرئيس السيسي، خلال اللقاء، عن خالص تمنياته بالتوفيق والسداد للمستشار حسين مدكور في مهامه الجديدة، مؤكداً ثقته في قدرته على مواصلة تطوير أداء الهيئة وتعزيز دورها في دعم دولة القانون واستقلال القضاء، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.

ويأتي هذا المشهد الوطني تتويجًا لمسيرة تسليم المسؤولية من قيادة قضائية قدّمت للوطن إخلاصًا وتفانيًا، إلى قيادة جديدة تحمل الأمانة وتستعد لكتابة فصل جديد من الإنجازات، في ظل التوجيهات الرئاسية التي تؤكد أن القضاء المستقل هو الضامن لمسيرة التقدم والتنمية.