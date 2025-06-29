شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى العلمين ويشيد بانتظام الفرق الطبية والان مع تفاصيل الخبر

تفقد الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفى العلمين النموذجي، بمحافظة مطروح، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتذليل أي تحديات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى العلمين بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف ملاحظة المرضى، ومكتب الدخول، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، وذلك في ظل ما تشهده المدينة من زيادة في عدد المترددين خلال فصل الصيف، حيث تأكد من جاهزية الأقسام وسرعة تقديم الخدمة الطبية للزائرين والمواطنين، وكفاءة الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة.

واضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد المعمل، والعيادات الخارجية، للتأكد من جاهزيتهم وتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد الصيدلية حيث اتطلع علي مخزون الادوية وتأكد من توافر جميع الاصناف دون اي نواقص.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير راجع منظومة العمل داخل قسم العمليات، مشيدا بالإجراءات المتبعة في التعامل مع الحالات، وجودة الخدمات، وانتظام فريق العمل، كما تفقد بنك الدم بالمستشفى، واطمئن على الأرصدة من مختلف الفصائل، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية، وغرفة النفايات، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى،

قال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تفقد القسم الداخلي والرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وحرص على الاستماع لآراء ومقترحات وطلبات المرضى وأسرهم، حيث أشاد الجميع بمستوى الخدمات المقدمة في المستشفى، كما تفقد قسم الحضانات واطلع على ملفات الأطفال والتأكد من تلقيهم الخدمة الصحية ونظام العلاج، وأشاد بنظافة وجودة الحضانات.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في ختام الجولة، عقد الدكتور محمد الطيب اجتماعاً مع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، والدكتور إبراهيم حرب مدير المستشفى، لمناقشة مؤشرات الأداء داخل المستشفى، وآليات دعم المنظومة الصحية بالمنطقة، وسبل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكيد على استمرار المتابعة والتقييم الدوري لكافة الأقسام الفنية والإدارية.