الخليج 365: ترسيخ دولة القانون والعدل والمساواة على قمة أولويات الجمهورية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: ترسيخ دولة القانون والعدل والمساواة على قمة أولويات الجمهورية الجديدة

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