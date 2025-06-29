الكنيسة الكاثوليكية تهنئ القيادات القضائية الجديدة: دعم متجدد لمؤسسات الدولة

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أعربت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عن خالص تهانيها للقيادات القضائية العليا الجديدة، متمنية لهم التوفيق في أداء مهامهم السامية لخدمة الوطن وترسيخ العدالة.

تهنئة بأعلى درجات التقدير

وجاء في بيان صادر عن مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، يوم 29 يونيو 2025، أن الكنيسة الكاثوليكية تهنئ كلاً من:

المستشار عاصم عبد اللطيف لتوليه منصب رئيس محكمة النقض.

المستشار أسامة يوسف لتوليه منصب رئيس مجلس الدولة.

المستشار حسين مدكور لتوليه منصب رئيس هيئة قضايا الدولة.

المستشار محمد أحمد لتوليه منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.



وقد أدى رؤساء الهيئات القضائية الجُدد اليمين القانونية أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مراسم رسمية عُقدت اليوم.

الكنيسة تؤكد دعمها الكامل لمؤسسات الدولة

وأكد غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق أن الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بكل مؤسساتها وهيئاتها، تواصل دعمها الكامل لجميع أجهزة الدولة المصرية، وخاصة الجهات القضائية التي تمثل صمام أمان العدالة وسيادة القانون.

وأضاف أن الكنيسة تصلي من أجل أن يوفق الله جميع القيادات الجديدة في مسؤولياتهم الوطنية، لما فيه خير وازدهار مصر وشعبها الكريم.

رسالة محبة وشراكة من أجل الوطن

وتأتي هذه التهنئة في إطار ما تقوم به الكنيسة الكاثوليكية من دور وطني فاعل، قائم على الشراكة والتعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تعزيز الاستقرار ودفع عجلة التنمية، بما يعكس إيمان الكنيسة العميق بأهمية تكامل الجهود من أجل رفعة الوطن.