شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: توجيه رئاسي بإنهاء تطوير الطريق الإقليمى في أقصر مدة ممكنة والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أشار إلى الجهود المبذولة من وزارة النقل لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، والتكليفات التى أصدرها رئيس الوزراء، لإنهاء إصلاحات وأعمال الصيانة فى الطريق الدائرى الإقليمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أنه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية من الضرورة إنهاء كافة أعمال الإصلاحات ومتابعة معايير الأمن والسلامة فى كافة الطرق والمحاور الرئيسية، وهو جزء أساسى تقوم به الجهات المعنية، لافتا إلى أن توجيهات من رئيس الوزراء، منها ضرورة إنهاء أعمال الصيانة فى الطريق الدائرى الإقليمي.



وذكر أن البيان من وزير الصناعة والنقل، يقول إلى أنه سيتم ضغط الوقت لإنهاء الصيانة فى الطريق الدائرى الإقليمي، موضحا أن من ضمن الإجراءات، الفصل بين السيارات الملاكى والنقل، وتكثيف دوريات المرور وزيادة أعداد الردارات وكاميرات المراقبة، والكشف عن تعاطى المواد المخدرة لسائقى النقل بصورة دورية ومفاجئة، ودراسة تغليظ العقوبات المتعلقة بهذه الحالات.



وأوضح أنه فيما يتعلق بأسر الشهداء، رئيس الوزراء وجه وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالـى، بإعفاء الأسر من المصروفات الدراسية، ووجه وزارة التضامن الاجتماعى بصرف معاش لأسر الشهداء، بجانب توجيه محافظ المنوفية بإطلاق أسماء الشهداء على المبانى الحكومية والشوارع.



وتابع: "الحكومة لن تتوانى عن تقديم التعازى لأسر الشهداء، وفكرة أنه لم يصدر البيان بصورة فورية أو تعليق فورى، كانت هناك اتصالات ومشاورات داخل الحكومة الاتخاذ إجراءات فورية تجاه الحادث، والحدث مصابنا جميعا، ونقف مع الأسر ولا نتوانى فى تقديم الدعم لهم".



وشدد على أن دراسة حالة الطرق تشمل جميع الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة، أى جوانب سلبية أو خروقات تشملهم عمليات المراجعة، موضحا أنه سيكون هناك عقاب رادع من خلال التحقيقات لمحاسبة المتسبب فى الحادث.