شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر إسرائيلية: الأمل فى إتمام صفقة بغزة قائم.. والأمر يتجه لاتفاق جزئي والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر أمنية إسرائيلية، إن الأمل في إتمام صفقة في غزة مازال قائمًا رغم الخلافات بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية.

وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن التوجه الحالي يتجه نحو اتفاق جزئي، تماشيًا مع مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف يتضمن المقترح وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، والإفراج التدريجي عن الأسرى الإسرائيليين، وتدفق المساعدات الإنسانية.

وقالت المصادر إن حركة حماس تطالب بتعديلات، منها التزام إسرائيل بعدم انتهاك الهدنة طوال فترة الاتفاق، وتوزيع أيام الإفراج عن الأسرى على كامل مدة الهدنة، والتزام الكامل بالشروط الإنسانية المتفق عليها سابقًا في الاتفاق السابق والذى تم في يناير الماضي.

وفي الوقت الذي دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى "إبرام اتفاق في غزة" وسط جهود متجددة للتوسط لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، يعقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو محادثات في وقت لاحق من اليوم.

وقال مسؤول أمني رفيع المستوى إن الجيش سيبلغه بأن الحملة على وشك تحقيق أهدافها، والتحذير من أن توسيع القتال إلى مناطق جديدة في غزة قد يعرض الرهائن الإسرائيليين المتبقين للخطر.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 56,500 مواطن، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 133,419 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.