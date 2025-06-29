شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر لديها مدرسة دبلوماسية عريقة، وأن مبدأ "الاتزان الاستراتيجي" هو العقيدة الحاكمة للدبلوماسية المصرية، قائلاً: "هناك مدرسة للدبلوماسية المصرية تتسم بأنها عريقة، تمتد لنحو 200 عام، ونحن نعتز بها وبالتقاليد الدبلوماسية التى تحكم عملنا".

أردف: "مبدأ الاتزان الاستراتيجى هو مبدأ أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار العائلة المصرية قبل عدة سنوات، وهو المبدأ الذى يحكم توجهاتنا الخارجية."

واصل خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: ": "هذا المبدأ يشمل عدة محاور رئيسية ومبادئ نلتزم بها فى وزارة الخارجية، أولاً: المبدأ الخاص بالابتعاد عن الاستقطاب.لافتًا إلى أن النظام الدولى يشهد حالة غير مسبوقة من الاستقطاب بين القوى الكبرى، وأن 'عدم الاستقطاب' أحد المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية، حيث لدينا علاقات مع كافة القوى الفاعلة".

وشدد أن المحور الثانى هو "عدم الدخول فى تحالفات"، وهو مبدأ أصيل فى السياسة الخارجية المصرية، قائلاً: "بداية من العهد الملكى ثم ثورة 1952، كان هذا المبدأ حاكمًا لنا، ونذكر فى ذلك حلف بغداد وغيره."

تابع قائلاً: "المبدأ الثالث هو الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، وهو أحد مبادئ السياسة الخارجية المصرية، وهى البوصلة الحاكمة لتحركاتنا الخارجية، أى شيء يمس الدولة الوطنية ومؤسساتها غير مقبول ومرفوض تمامًا".

واختتم حديثه عن مبادئ السياسة الخارجية المصرية قائلاً: "الأهم هو احترام القانون الدولى الإنسانى ومواثيق الأمم المتحدة وعدم التدخل فى شؤون الدول الداخلية، وهى مبادئ مستقرة، ولكن بطبيعة الحال أخذت الزخم الكبير فى إطار العقيدة الحاكمة للسياسة الخارجية".