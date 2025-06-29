شكرا لقرائتكم خبر عن صوم الرسل من الدرجة الثانية في الكنيسة الأرثوذكسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صوم الآباء الرسل، الذي يعتبر الصوم الوحيد الذي تختلف مدته من عام إلى آخر، إذ تبدأ بعد عيد العنصرة مباشرة وتستمر حتى يوم 5 أبيب (الموافق 12 يوليو). وتختلف بدايته وفقًا لموعد عيد القيامة والعنصرة.

ويُعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يمتنع فيه الأقباط عن تناول اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان، مع السماح بتناول الأسماك، تخفيفًا عن الشعب بسبب كثرة أيام الصوم على مدار السنة، واحتياج البعض للبروتين الحيوانى، وتعتبر أصوام الدرجة الأولي، هم: الأربعاء والجمعة، الصوم الكبير "عيد القيامة"، صوم يونان، برمون الميلاد والغطاس. أما أصوام الدرجة الثانية وهم: صوم الميلاد، صوم الرسل، صوم السيدة العذراء.

جدير بالذكر أن الأعياد والأصوام تلعب دورًا محوريًا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إذ تمثل وسيلة روحية تعكس عمق الإيمان وتجسد حكمة الآباء في وضعها. فتحتل الأصوام مكانة خاصة، فهي ليست مجرد امتناع عن الطعام، بل هي دعوة للصلاة، والتوبة، والتقرب إلى الله. ومن اللافت أن الكنيسة وضعت هذه الأصوام وفق رؤية روحية عميقة.