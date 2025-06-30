شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: 140 درجة حدا أدنى للقبول في أولى ثانوى عام بالمدارس الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة درجات القبول بمدارس الثانوى العام خاص عربى والمنازل للعام الدراسى المقبل 2026، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بحد أدنى 140 درجة، والثانوى العام بفصول الخدمات بحد أدنى 190 درجة على أن تتكفل مدارس الثانوى العام الرسمية لغات والمدارس الخاصة لغات والمدارس الدولية بجميع الطلاب المسجلين بهاة.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية العامة الرسمى بحد أدنى 225 درجة، مشيراً إلى أن النسبة تم تحديدها بعد مراجعة المعدلات المناسبة للكثافات الطلابية داخل الفصول بالمدارس بنطاق المحافظة.