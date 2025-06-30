شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة × سؤال وجواب والان مع تفاصيل الخبر

يبحث طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة الأدبية)، عن مراجعة نهائية لـ مادة الجغرافيا، تساعدهم على الإلمام بأهم أجزاء المنهج والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي 2024-2025، الذي يعقد الخميس المقبل 3 يوليو 2025.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة نهائية لمادة الجغرافيا، تتضمن عددًا من الأسئلة الاسترشادية بنظام (الاختيار من متعدد)، وذلك ضمن المراجعات النهائية التى يوفرها لطلاب الثانوية العامة فى المواد الدراسية، بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

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يُذكر أن طلاب الثانوية العامة أدّوا الأحد 15 يونيو الامتحان فى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 17 يونيو 2025 في اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 22 يونيو في اللغة العربية، والخميس 26 يونيو 2025 امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ، واليوم الأحد 29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب الخميس 3 يوليو 2025 امتحان الكيمياء والجغرافيا، والأحد 6 يوليو 2025 امتحان الرياضيات البحتة، والخميس 10 يوليو 2025 امتحان الرياضيات التطبيقية والإحصاء والأحياء.