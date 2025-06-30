شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. إجراءات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الثانى لطلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من أولياء أمور طلاب صفوف النقل بمرحلتي التعليم الابتدائي والإعدادي، عن كيفية التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025، وذلك بعد إعلان النتائج في المدارس من قبل المديريات التعليمية.

وتسهيلًا على أولياء الأمور، يوضح ”الخليج 365” في السطور التالية، إجراءات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي).

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التى يرغب فى التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره طبقًا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التى أبداها الطالب أو ولى أمره ويتم البت فى تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.