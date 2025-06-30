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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة توجه رسائل مهمة للبقاء باردا فى فصل الصيف.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 30 يونيو 2025 04:00 ص
وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للبقاء باردًا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف والتى تشمل :-
- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، وقبعة عند التعرض للشمس.
- الاستحمام بماء بارد.
- تقليل النشاط البدني وأخذ فترات راحة في مكان بارد.
- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة و 2-3 لترات على الأقل في اليوم.
انفوجراف
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