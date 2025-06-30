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وزارة الصحة توجه رسائل مهمة للبقاء باردا فى فصل الصيف.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 30 يونيو 2025 04:00 ص

وجهت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح الهامة للبقاء باردًا ورطبا خلال درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف والتى تشمل :-

- ارتداء ملابس خفيفة فضفاضة، وقبعة عند التعرض للشمس.

- الاستحمام بماء بارد.

- تقليل النشاط البدني وأخذ فترات راحة في مكان بارد.

- شرب الماء بانتظام، حوالي كوب من الماء كل ساعة و 2-3 لترات على الأقل في اليوم.

 


انفوجراف

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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