شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة الامتحان.. أهم 20 سؤالا فى الكيمياء لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد طلاب وطالبات الثانوية العامة الشعبة العلمية لأداء امتحان مادة الكيمياء، يوم الخميس المقبل الموافق 3 يوليو 2025، وذلك ضمن أيام امتحانات العام الدراسي 2024 – 2025، والتي بدأت 15 يونيو وتستمر حتى 10 يوليو.

ويقدم ”الخليج 365” مراجعة لـ مادة الكيمياء، تتضمن مجموعة من التدريبات والأسئلة المتوقعة بنظام الاختيار من متعدد، والتي تم إعدادها بعناية من قِبَل خبراء المادة ومعلمي وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار دعم طلاب الصف الثالث الثانوي في الاستعداد للامتحانات النهائية، كما توفر شرحًا مبسطًا للأفكار المحورية في المنهج، بأسلوب يناسب جميع مستويات الطلاب.



أهم الأسئلة في مادة الكيمياء



مراجعة الكيمياء للثانوية العامة



أهم أسئلة مادة الكيمياء



مراجعة ليلة الامتحان فى الكيمياء

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وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين.

وكانت قد أوضحت وزارة التربية والتعليم شكل الامتحان وعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، مشيرة إلى أن الدرجات موزعة على جزئيات الامتحان وهناك أسئلة بدرجة وأسئلة أخرى بدرجتين. وفيما يخص امتحان مادة الكيمياء، فيتكون من 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيار من متعدد، بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.