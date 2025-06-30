شكرا لقرائتكم خبر عن خلاصة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة.. أقوى الأسئلة وإجاباتها قبل الامتحان والان مع تفاصيل الخبر

يؤدي طلاب وطالبات الثانوية العامة (الشعبة العلمية)، الخميس المقبل 3 يوليو 2025، امتحان مادة الكيمياء، سادس أيام امتحانات العام الدراسي 2024-2025، وذلك وفقًا لجدول امتحانات طلاب النظام الجديد، والمُعلن من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتسهيلًا على الطلاب، يقدم ”الخليج 365” في السطور التالية مراجعة نهائية، تتضمن عددًا من الأسئلة الاسترشادية في مادة الكيمياء بنظام (الاختيار من متعدد)، يمكن الاعتماد عليها في مراجعة المادة والتدريب على أسئلة امتحان نهاية العام الدراسي.

لمزيد من المراجعات النهائية.. ادخل على بوابة الثانوية العامة

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية التى يوفرها ”الخليج 365” لطلاب الثانوية العامة، فى المواد الدراسية، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحان مادة الكيمياء يتضمن 46 سؤالًا، منها 2 سؤال مقالي و44 اختيارا من متعدد، وذلك بإجمالي 60 درجة، 56 درجة للاختيار من متعدد و4 درجات للأسئلة المقالية.

وأكدت أن الامتحانات تشمل توزيعًا دقيقًا لعدد الأسئلة وطبيعتها في كل مادة، بما يحقق التوازن في قياس المهارات المختلفة لدى الطلاب من تحليل وفهم وتطبيق واستيعاب.