شكرا لقرائتكم خبر عن %95 من القراء يؤيدون تكثيف حملات تحليل المخدرات لسائقى النقل الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات تحليل المخدرات لسائقى النقل الثقيل للحد من حوادث الطرق؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات تحليل المخدرات لسائقى النقل الثقيل للحد من حوادث الطرق.

وأيد 95% من القراء مطالب تكثيف حملات تحليل المخدرات لسائقى النقل الثقيل للحد من حوادث الطرق، بينما عارض 5% من القراء مطالب تكثيف حملات تحليل المخدرات لسائقى النقل الثقيل للحد من حوادث الطرق.