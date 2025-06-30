شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض تعديلات قانون التعليم على البرلمان.. اعرف نسبة النجاح فى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصت التعديلات الجديدة لقانون التعليم والذى يتم مناقشته داخل مجلس النواب على أن مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني هى مواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إنه في حالة إقرار هذه التعديلات والموافقة عليها ستكون التربية الدينية مادة أساسية النجاح فيها من 70% في جميع الصفوف الدراسية، كما يتم إعداد مناهج مطورة بالتعاون والتنسيق بين الأزهر الشريف والكنيسة.



- مد التعليم الإلزامي بحيث يشمل مرحلة التعليم الثانوي وفقا للمادة 19 من الدستور، مع الإبقاء على الثانوية العامة بنظام الثلاث سنوات الدراسية.



- النص على التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني كمواد أساسية في جميع مراحل التعليم وفقا لنص المادة (24) من الدستور.



- استبدال نظام التعليم الثانوي العام الفني ليحل محله "التعليم الثانوي الفني والتقني التكنولوجي"، ثلاث سنوات دراسية، وما يستتبعه ذلك من تنظيم إنشاء المدارس التكنولوجية بما يتوافق مع متطلبات الجامعات التكنولوجية.



- استبدال نظام التعليم الفني المتقدم ليحل محله "التعليم التكنولوجي المتقدم" بنظام الدراسة خمس سنوات.



- استحداث نظام "التعليم الثانوي المهني" لمدة سنة أو سنتين، وذلك لإعداد فئة (المهني) دون أن يؤهل هذا النظام للالتحاق بالجامعات أو المعاهد العليا.