شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: افتتاح 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة بالعام الدراسى 2026 والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على افتتاح 11 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بالشراكة مع كبار الكيانات الصناعية ورجال الصناعة فى العام 2026-2025، ليصبح إجمالى عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، مع إعداد 20 أطر تخصصية أخرى للتخصصات المستحدثة بهذه المدارس كما تم اعتماد 100 إطار برنامج لتخصصات مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، هي مدارس نموذجية للتعليم الفـنـي، تعمل علي تطبيـق المـعاييـر الـدوليـة في طـرق التدريـس والتـدريب المتبعة، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن الوزارة وشركات القطاع الخاص أو العام؛ وتهدف مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى تطبق المعاييـر الدولية التقييم والامتحانات والمناهج الدراسية وتوفـير بـيـئـة تعليميـة متميـزة للطـالـب والمـعلـم بالـمـدرسـة أو مواقع التدريب العملي، وإعداد خـريـجيـن مـؤهـلـيـن لـلـعـمـل بـالسـوق المحلى والدولي، بالإضافة إلى إنـشـاء التـخصـصات التـقنـية الـحـديـثـة المـتواكبـة مع السـوق العالمي، وإعـداد أفضـل مـعـلمين وموجهين وفق أحدث النظم والمعاييـر الدولية.

وأشارت الوزارة، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبح يتنافس على الالتحاق بها خريجو المرحلة الإعدادية رغم أن مجموع القبول فيها أعلى من الثانوى العام، كما ارتفعت نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم الفني بشكل كبير، مضيفة أن التعليم الفني يعمل على توفير وظيفة المستقبل للطلاب حيث أن الشريك الصناعى يقوم بتشغيل الطلاب الدراسين في هذه المدارس وفى حالة عدم حصول جميع الطلاب على فرص عمل لدى الشريك يحصلون على فرص عمل في أماكن أخرى لأن هؤلاء الطلاب لا يحصلون على شهادة الدبلوم الفني إلا بعد إتقان الحرفة أو المهنة يكتسبون الجدارات المهنية التي يحتاجها سوق العمل المحلى والدولى، حيث يتم تعليم الطلاب اللغات بجانب المهارة التي يتطلبها العمل في السوق.

ـ مميزات الدراسة والالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.وتابعت الوزارة: أن مميزات مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تعتبر بديلا مهما للطلاب بعد المرحلة الإعدادية هي أن الطالب يحصل على شهادة مصرية معتمدة دولياً، بجانب التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والحصول على مكافئات مالية أثناء فترة التدريب العملي، والحصول على الزي المدرسي مجانا، وهذه المميزات انعكست على أعداد الطلبة الملتحقين حيث يوجد قرابة 120 ألف طالب وطالبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.