شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح فريق طبى بمستشفى العجوزة التخصصى فى إجراء أول قسطرة مخية لمريض والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق طبى بمستشفى العجوزة التخصصى في إجراء أول عملية قسطرة مخية وإنقاذ مريضة من جلطة دماغية حادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان: حضرت المريضة إلى المستشفى تعاني من جلطة دماغية حادة مصحوبة بانسداد كامل بالشريان المخي الأوسط الأيمن، وعلى الفور تم حجز الحالة في الرعاية المركزة تحت إشراف قسم طب المخ والأعصاب.

وتابعت وزارة الصحة: بعد التقييم السريري والتشخيص العاجل، تم استدعاء فريق القسطرة المخية على الفور، ودخلت المريضة إلى وحدة القسطرة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان: تم تنفيذ الإجراء بنجاح، وتم شفط الجلطة واستعادة سريان الدم إلى خلايا المخ، مما ساهم في حمايتها من التلف وتقليل المضاعفات المحتملة والمريضة حالياً بالرعاية المركزة لاستكمال العلاج الدوائي والمتابعة الدقيقة.

ويأتي هذا النجاح الطبي بفضل كل من شارك فيه من أطباء جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية، أطباء المخ والأعصاب، فريق التخدير، فريق التمريض، وفني الأشعة.