شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من شراء منشطات جنسية من مصادر غير موثوقة والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء إنه يجب عدم استخدام أى نوع من المستحضرات المؤثرة على الصحة الجنسية دون استشارة الطبيب، بما فى ذلك المكملات الغذائية المتاحة دون وصفة طبية.​

وتابعت هيئة الدواء: يُحظر تناول الأدوية التى تحتوى على السيلدنافيل بمعدل أكثر مما حدده الطبيب.​

وحذرت هيئة الدواء المصرية من شراء أى منشطات جنسية من مصادر غير موثوقة، وكذلك تناول أى مستحضرات عشبية أو تركيبات أخرى لهذا الغرض دون وصفة طبية؛ حيث أن هذه الأدوية مجهولة الهوية يمكن أن تكون غير فعالة، وقد تسبب مخاطر صحية بالغة.​



قد لا تعمل هذه الأدوية أو قد تكون خطيرة إذا كان المريض يتناول بعض الأدوية الأخرى؛ لذلك تؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة الرجوع للطبيب فى حالة تناول أى أدوية بالتزامن مع دواء سيلدنافيل.​

فى حالة حدوث أى آثار جانبية من الأدوية يمكنك إبلاغ مركز اليقظة الصيدلية لتقييم ومتابعة الحالات، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الرقابية اللازمة من أجل ضمان مأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية للمريض المصرى.​