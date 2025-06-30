شكرا لقرائتكم خبر عن النجاح من 70% ومناهج حديثة.. التقييم فى الدين بتعديلات قانون التعليم والان مع تفاصيل الخبر

يعتمد التقييم فى مادة التربية الدينية لجميع الصفوف الدراسية بتعديلات قانون التعليم على أن يكون النجاح فى المادة من 70% بالإضافة إلى مناهج حديثة بالتعاون مع جهات بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف والكنيسة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تعديلات قانون التعليم، أن التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني، مواد أساسية في جميع مراحل التعليم، ويُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محتوى كل مادة ودرجاتها ووزنها النسبي في المجموع الكلي.

وأكدت الوزارة على أنه يُشترط للنجاح في مادة التربية الدينية الحصول على 70% على الأقل من الدرجة المخصصة لها، على ألا تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي، وتنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مسابقات دورية في التربية الدينية، وتمنح المتفوقين فيها مكافآت وحوافز وفقًا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.