شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف معاشات يوليو 2025 بالزيادة غدا .. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اعتبارا من غد الثلاثاء صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة الـ15% ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث انتهت الهيئة من كل الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة من خلال البنوك ومكاتب البريد وماكينات الـATM والمحافظ الإلكترونية.

على جانب آخر، يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر حيث تنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.