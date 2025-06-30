شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى اليوم الإثنين 30 يونيو الجارى، المدة التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025،2026، وأيضا التقدم للصف الأول رياض الأطفال، حيث يمكن لمن لم يتقدم خلال الفترة الماضية الدخول على هذا الرابط للتقدمhttps://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login

وتستوعب الوزارة قرابة 800 ألف طفل بالصف الأول الابتدائى وباقى الصفوف الدراسية، على أن يتم البت في طلبات القبول خلال يوليو المقبل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، سن التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025،2026، بحيث لا يقل عن " ست سنوات" ولا يزيد عن ( تسع سنوات)، موضحة أن تاريخ احتساب السن يكون فى 1 أكتوبر 2025.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أعلنت اجراءات التقدم للصف الأول الابتدائي، حيث يقوم أولياء الأمور الراغبين في التقدم للصف الأول بالمرحلة الابتدائية ( بالمدارس الرسمية ) بالتسجيل الإلكتروني من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص لذلك على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ( emis.gov.eg)، وفور تقدم ولي أمر الطفل على الصف الأول الابتدائي يتاح بيانات الطفل لجميع منافذ الدفع السداد المصروفات الدراسية المقررة.