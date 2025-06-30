شكرا لقرائتكم خبر عن "الرعاية الصحية" يعتمد نتائج مدارس ومعاهد التمريض بمحافظات التأمين الصحي الشامل والان مع تفاصيل الخبر

هنأ مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خلال اجتماعه الدوري رقم (87)، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 30 يونيو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة، حيث ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الحيوية، واستعرض تقارير الأداء، وأصدر عدة قرارات مهمة تدعم مسيرة التطوير والاستدامة في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أحمد السبكي أن ثورة 30 يونيو كانت البوابة الرئيسية لانطلاق الجمهورية الجديدة، ومهدت الطريق لكافة الإصلاحات الشاملة التي شهدتها الدولة المصرية في القطاعات الصحية والاقتصادية والخدمية.

ووجّه مجلس إدارة الهيئة بتشكيل فرق عمل استعدادًا لانطلاق المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أنه سيتم البدء بمحافظة مطروح في سبتمبر المقبل، مشددًا على الاستعداد الجيد والجاهزية التامة لمواكبة المسئوليات الرئاسية والوزارية والاستثمارية بالمحافظة.

ووافق المجلس على نقل تبعية قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام إلى الهيئة، ليصبح مركزًا رئيسيًا لخدمات الطوارئ بالمحافظة، وكذلك نقل مستشفى الصدر بمحافظة بورسعيد لإعدادها كمركز متكامل للرعايات المركزة.

واعتمد مجلس إدارة الهيئة نتائج مدارس ومعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة بكافة محافظات التأمين الصحي الشامل.

وتابع مجلس إدارة الهيئة آخر مستجدات تنفيذ مشروعات إنشاء المخازن الاستراتيجية والمقرات الإدارية للفروع، والمباني السكنية لمقدمي الخدمة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مشددًا على ضرورة الإسراع في استكمال الأعمال واستلامها في مواعيدها المحددة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه مجلس الإدارة بإعداد تصور شامل لتشكيل لجان مركزية وفرعية للأبحاث الطبية الإكلينيكية داخل منشآت الهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم عرض المقترح في الاجتماع القادم تنفيذًا للقرار السابق للمجلس في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة الهيئة يُعقد بشكل دوري شهريًا لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.