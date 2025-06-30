شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: فريق طبى بمستشفى ملوى ينجح فى إجراء عملية توسيع للصمام الميترالى والان مع تفاصيل الخبر

نجح فريق القلب والقسطرة بمستشفى ملوي التخصصي في إجراء عملية توسيع للصمام الميترالي باستخدام القسطرة البالونية.

وقالت وزارة الصحة والسكان : تم تنفيذ الإجراء الطبي لخمسة مرضى يعانون من ضيق شديد بـ الصمام الميترالي، تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 55 عامًا.

وتابعت: تعد هذه التقنية حديثة ومتميزة وبديلة عن إجراء جراحة القلب المفتوح في بعض الحالات.

يأتي هذا النجاح الطبي بفضل كل من شارك فيه من أطباء وممرضين وفنيين وفريق القلب والقسطرة بالمستشفى.