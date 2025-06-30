شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم الاحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية المتميزة والان مع تفاصيل الخبر

نظم قطاع التدريب "الإدارة العامة للتدريب" بوزارة الداخلية الاحتفال السنوى بيوم التدريب لتكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً خلال العام التدريبى 2024/2025م بحضور ممثلى قطاعات الوزارة لتكريمهم، وتم إستعراض الجهود المبذولة للإرتقاء بالمستوى التدريبى ومردوداته الأمنية على أرض الواقع بما يكفل تحقيق الإستقرار الأمنى.

وتم استعراض نتائج تنفيذ مرحلة التقييم للعملية التدريبية، وقياس المستوى التدريبى للقوات بمراكز تدريب الشرطة وإدارات قوات الأمن والخدمات الأمنية بمديريات الأمن وإقامة المسابقات التدريبية والأمنية لإختيار وتحديد الفائزين بالأنشطة المتميزة (التدريب المحلى بمديريات الأمن ومراكز التدريب بالإدارات العامة والقطاعات النوعية – إدارات قوات الأمن بمديريات الأمن والإدارات العامة – مسابقة "تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية النظامية وأعمال المواجهة، تقييم الجودة التدريبية للمعاهد التدريبية التخصصية الفنية ، تقييم الجودة التدريبية لمراكز تدريب الشرطة، الإبتكارات، الرماية للأفراد والخفراء النظاميين، الرماية القتالية ، قياس مستوى المدربين ومساعديهم ، الفكر التدريبى").



كما تضمن الإحتفال إستعراضاً لجهود قطاعات الوزارة خلال العام التدريبى، وما تحقق من نتائج إيجابية فى دعم الأداء الأمنى وتحقيق الإستقرار على أرض الواقع.

وفى نهاية الإحتفالية تم تكريم الجهات الشرطية الحاصلة على المراكز الأولى والمتميزة تدريبياً والضباط والأفراد الحاصلين على المستويات المتميزة فى العملية التدريبية، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الإرتقاء بالمستوى التدريبى ورفع كفاءة العنصر البشرى.