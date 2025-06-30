شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية تنظمان فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة العمل بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة والشركاء الوطنيين، غدا، الثلاثاء، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال لعام 2025، تحت شعار "التقدم واضح، لكن أمامنا المزيد: فلنسرع الجهود".

تشهد الفعالية مشاركة كل من: محمد جبران وزير العمل، إيريك أوشالن، مدير الفريق الفني للعمل الائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا، يمنى خليل، مديرة مشروع حصاد المستقبل في مصر بمؤسسة العمل العادل، السفير ساشو بودلسنيك، سفير جمهورية سلوفينيا في مصر، السفير الدكتور ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا في مصر، الدكتور وائل عبدالرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع المدني.

يتضمن برنامج الفعالية عدة فقرات متنوعة، منها: عرض فيلم وثائقي يوثق إنجازات مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمنظمة العمل الدولية وقصص نجاح المستفيدين، عرض مسرحي تفاعلي بعنوان "مش شغلهم" يقدمه أطفال خريجو برنامج دعم حقوق الطفل من خلال التعليم والفنون والإعلام (الصرخة)، شراكات جديدة ومبادرات وطنية.

ومن المقرر أن تشهد الفعالية الإعلان عن شراكات جديدة مهمة، تشمل: شراكة جديدة بين منظمة العمل الدولية وسفارة سلوفينيا في مصر، وشراكة وتوقيع خطاب نوايا بين منظمة العمل الدولية وبنك مصر لتعزيز الثقافة المالية لدى أولياء أمور الأطفال المعرضين للانخراط في عمل الأطفال، كما سيتم استعراض الجيل الثاني من الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2026-2030).

وتختتم الفعالية بتوقيع إلكتروني جماعي من الحضور على تعهد وطني للالتزام المشترك بالإسراع بالقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، تليها كلمة ختامية للوزير محمد جبران، وزير العمل.

وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود المستمرة للحكومة المصرية ومنظمة العمل الدولية لمكافحة ظاهرة عمل الأطفال وحماية حقوقهم، وتعزيز التعاون الدولي والمحلي في هذا المجال الحيوي.