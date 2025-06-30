شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: استمرار ندوات التوعية للمديريات بالمحافظات استعدادا للانتخابات العمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الإدارة العامة لشؤون المنظمات النقابية بديوان وزارة العمل، وبرئاسة المستشار وليد عبد الرازق، وفريق عمل الإدارة، وحضور إدارة تنمية المواهب بالوزارة بتقنية الزووم مع مديربات عمل "قنا - سوهاج - أسيوط - الوادي الجديد - مطروح - المنيا - أسوان - بني سويف - شمال سيناء - جنوب سيناء - الأقصر- الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ" ، ندوة توعوية وتثقيفية لشرح تفاصيل قرار الوزير، وبيان الآليات والضوابط الصادرة من "الإدارة " لتطبيق القرار بمنتهى الدقة ومواجهة التحديات التي قد تواجه إدارات المنظمات النقابية بمديريات العمل، وكيفية تذليلها.

وذلك تزامنًا مع صدور قرار وزير العمل رقم 133 لسنة 2025 ، بشأن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية إستعدادًا للإنتخابات النقابية العمالية 2026 - 2030 ، واستكمالا لندوات التوعية لمديريات العمل بالمحافظات.

شهدت الندوة مناقشات حول طرق وآليات وضوابط متابعة تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية ، والإستعدادات الجارية للعملية الإنتخابية للدورة النقابية الجديدة ، وتم الإجابة عن جميع الأسئلة التي طرحت من العاملين بالمديريات..

ونقل المستشار وليد عبد الرازق تحيات الوزير محمد جبران للعاملين وحرصه الدائم على خروج إنتخابات عمالية تليق بالجمهورية الجديدة ، وتفرز تنظيمات عمالية قادرة على المشاركة في عملية التنمية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية ، مؤكدًا أن كافة الإجراءات ستتم في ظل منظومة التحول الرقمي التي تشهدها الوزارة خلال هذه الفترة في الخدمات المُقدمة للجماهير .



