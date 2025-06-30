شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتيح 3 خدمات إلكترونية لقضايا الأسرة المقيدة قبل 2023 والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ النيابة العامة المرحلة الثانية من خدماتها الإلكترونية عبر البوابة الرسمية، والتي تشمل تقديم الطلبات المتعلقة بالقضايا المقيدة قبل عام 2023، وذلك اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الأول من يوليو لعام 2025.

وحددت النيابة العامة، خدمات نيابات الأسرة (للقضايا المقيدة قبل 2023)، والتي جاءت كالتالي:

1. استخراج إشهاد وفاة ووراثة.

2. استخراج شهادة من واقع الجدول (مال أو نفس).

3. الحصول على صورة رسمية من حكم أو قرار جلسة (مال أو نفس).