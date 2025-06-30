شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية - عمانية على مستوى وزيري الخارجية غدًا فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، غدًا الثلاثاء، وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.



ويعقد الوزيران مقابلة ثنائية، يعقبها أعمال اللجنة المشتركة وذلك بمقر وزارة الخارجية، ومن المنتظر أن يتناول الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.



كما سيتم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بختام الاجتماعات.