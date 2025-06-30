شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتى توفر أرباحا مرتفعة خاصة فى قطاعات الغذاء والطاقة، متابعا: "نساعد فى التمويل المستدام ونحاول أن نقدم المتطلبات الخاصة بالاستثمار لتحقيق الاكتفاء والموارد المختلفة مثل قطاعات خاصة بالتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.. هذه قطاعات أساسية نوفر لها بنية تحتية جيدة".

وأضاف خلال كلمته فى مؤتمر إطلاق منصة إشبيلية للعمل على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية: "نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق شراكات مع كافة الدول".

وحول برنامج "تكافل وكرامة"، قال رئيس الوزراء: "برنامج تكافل وكرامة مبادرة رئاسية تهدف إلى مساعدة العائلات المختلفة وتقديم الفرص على توفير حياة كريمة وحماية مجتمعية ورعاية صحية وحق فى التعليم.. لدينا من 5 ملايين أسرة نحقق لهم هذه الأهداف الأساسية.. وأطلقنا مبادرات أخرى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. وهذا يساعد عدد كبير من المصريين للحصول على فرص عمل والرعاية الصحية".