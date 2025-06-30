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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة

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  • محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة 1/6
  • محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة 2/6
  • محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة 3/6
  • محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة 4/6
  • محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة 5/6
  • محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام بحد أدنى 230 درجة 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 30 يونيو 2025 03:29 م

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق التقديم للثانوى العام للعام الدراسي 2025/ 2026 ليكون بحد أدنى 230 درجة ، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوى العام ب 40 درجة .

محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوى العام

 

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم انه لن يسمح بقبول أى طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوى العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى من إحدى مدارس القاهرة ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الاول الثانوى بأى محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد أن يتم تنسيقهم فى محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمه لذلك .

كما اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى ( صناعى ، تجارى ، فندقى ، زراعى ) للعام الدراسى 2025 / 2026.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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