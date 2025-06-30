شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: قدمنا أكثر عن 22 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت الهيئة العامة للرعاية الصحية من خلال فيديو آراء عدد من المنتفعين بمحافظة بورسعيد، أولى محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث أطلق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المنظومة تجريبيًا فيها في يوليو 2019 ورسميًا في نوفمبر من العام ذاته.



ويسلط الفيديو الضوء على تجارب المواطنين داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، حيث عبّر المنتفعون عن رضائهم عن الخدمات الطبية المقدمة وجودتها بدءًا من سهولة الحجز الالكتروني، والتعامل الإنساني، مرورًا بكفاءة الطواقم الطبية، وتوافر التخصصات وكافة الأدوية، وانتهاءً بجودة البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة بورسعيد هي نواة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، موضحًا أنها تضم 44 منشأة صحية تابعة للهيئة، منها 9 مستشفيات و35 وحدة ومركزًا لطب الأسرة، تقدم الخدمات الطبية لقاطني المحافظة وفق معايير الجودة العالمية، حيث أن جميع منشآتها حاصلة على درجة الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من منظمة الاسكوا العالمية ISQUA

وأضاف السبكي: "نجحنا خلال ست سنوات منذ بدء تطبيق المنظومة في تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وهو رقم يعكس حجم الإنجاز وفعالية التشغيل، ويبرهن على ثقة المواطنين المتزايدة في المنظومة، وحرصنا الدائم على توفير خدمات صحية آمنة وفعالة وإنسانية".

وأشار إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا مؤسسيًا قائمًا على الاستماع المستمر لآراء المنتفعين وتقييمها بشكل دوري، باعتبارها مرآة حقيقية لقياس مستوى الأداء وتطويره، مؤكدًا أن رضاء المنتفع هو المؤشر الأهم لنجاح المنظومة وفاعلية السياسات الصحية للدولة.