شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات لتمكين مشاركة القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مصر أطلقت المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات لتمكين مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، وذلك خلال كلمته أمام المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كي بي شارما أولي، رئيس وزراء نيبال، على هامش مشاركته، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، الذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية، وذلك بحضور السفير/ إيهاب بدوي، سفير مصر لدى إسبانيا.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ونيبال، مُقترحًا عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لبحث تعميق العلاقات الثنائية المشتركة، فضلًا عن عقد منتدى لرجال الأعمال بالبلدين بما يُسهم في مزيد من التعاون بين القطاع الخاص في كل من مصر ونيبال.