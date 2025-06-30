شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه يشكر مجلس النواب على شجاعته في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والذي يعد إرثا كبيرا، وأضاف أن مداخلات وملاحظات النواب قيمة ومقدرة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، أثناء مناقشة تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وأضاف: "بشأن بيان عدد الوحدات حتى نتأكد من الأعداد المدققة جهاز التعبئة والإحصاء سيعمل على إعداد وحصر البيانات ووزارة التضامن الاجتماعي تعمل معه حتى تبين الحالة الاجتماعية لكل مستأجر، ونشوف الوحدات المغلقة أو المستأجرين الذين لديهم شقق بديلة، والحالة التي تنطبق عليها الشروط وظروفها الاجتماعية يتم توفير سكن بديل من الإسكان الاجتماعي، وعمرنا ما نسمح بأن حالة واحدة تتعرض للطرد أبدا، هذا عمره ما يحصل، سنرى القيمة الإيجارية الذي كان يدفعها كام، وسنراعى كل هذه الأبعاد وظروف أهالينا في الوحدات المؤجرة".

وأشار إلى أن هناك مشروع الإسكان الاجتماعي متوفر، ويجب عدم جلد أنفسنا، وأن ننظر إلى النقاط الإيحابية، موضحا أنه خلال الفترة الماضية تم طرح 78 ألف وحدة سكنية، وفي منتصف شهر مايو الماضي تم طرح 15 ألف وحدة أيضا، وفي مطلع شهر يوليو 2025 سيتم طرح 100 ألف وحدة سكنية من سكن كل المصريين لمنخفضي ومحدودي الدخل.

وتابع: هذه المشروعات بديل العشوائيات، ونقدر ونحترم التخوفات وكلها محل اهتمام، وقادرين أن نتخطى هذه المرحلة ونعدى مرحلة قانون الإيجار القديم ونتغلب على كل المعوقات.