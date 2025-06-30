شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مصر تدعو لإصلاح النظام المالي العالمي لتسهيل تمويل الدول النامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مشاركته بالجلسة العامة فى مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية - أن العالم يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

وقال مدبولي: "هناك حاجة ملحة لتطوير منصة دولية تتيح تبادل المعرفة، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز الاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة عبر المؤسسات المالية الدولية، بما يساهم في تمكين الدول النامية من تحقيق طموحاتها التنموية."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر قدمت نموذجًا ناجحًا في هذا المجال من خلال إطلاق منصة "نوفي NWFE" الوطنية في عام 2022، والتي نجحت في جذب استثمارات كبيرة لصالح مشروعات التحول الأخضر، لا سيما في مجالات الطاقة والمياه والغذاء، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من التمويل تم عبر أدوات التمويل المبتكر مثل اتفاقيات مبادلة الديون.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر منفتحة على المشاركة الفاعلة في أي منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات والدعم الفني، انطلاقًا من قناعتها بأهمية العمل المشترك لتعزيز قدرات الدول النامية.

وشدد على أن "إتاحة التمويل منخفض التكلفة للدول النامية أصبح ضرورة قصوى، وهو ما يتطلب إصلاحًا عميقًا في النظام المالي الدولي، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية متعددة الأطراف لتكون أكثر عدالة وشمولًا، بما يلبي احتياجات الدول النامية بشكل حقيقي وفعّال."

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عملية وسريعة لمعالجة أزمات ديون الدول النامية، مشيرًا إلى أن تصاعد الدين السيادي يمثل تهديدًا حقيقيًا لمسيرة التنمية في كثير من دول الجنوب.

واختتم رئيس الوزراء حديثه قائلاً: "إن تمكين الدول النامية من الوصول إلى الموارد والتمويل الميسر ليس خيارًا، بل هو التزام أخلاقي وإنساني لضمان تحقيق التنمية المستدامة للجميع، وبناء مستقبل أكثر عدالة واستقرارًا."