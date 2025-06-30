شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء : 15 مليون وحدة دوائية فاسدة.. والوادي الجديد تتصدر المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

قالت هيئة الدواء المصرية إن نسبة تسجيل المؤسسات الصيدلية على الرابط الإلكتروني المخصص لمبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بلغت نحو 53٪ من إجمالي الصيدليات على مستوى الجمهورية، بإجمالي 15,483,456 وحدة دوائية منتهية الصلاحية تم تسجيلها.

يأتي ذلك تزامنًا مع مد فترة تسجيل الصيدليات حتى 31 يوليو المقبل، وذلك في ضوء تعزيز سلامة الدواء وحماية صحة المواطنين، وتحقيق أعلى معدلات المشاركة في هذه المبادرة القومية.

جاءت محافظة الوادي الجديد في الصدارة بنسبة 96.9٪ من إجمالي الصيدليات بالمحافظة، تلتها السويس (87.3٪)، ثم سوهاج (84.3٪)، ودمياط (82.4٪)، والشرقية (72.7٪)، والمنيا (72.4٪)، وبني سويف (67.3٪)، وبورسعيد (66.3٪)، والمنوفية (65.3٪)، ومطروح (62.3٪)، وأسوان (58.9٪)، والأقصر (58.6٪)، وشمال سيناء (58.5٪)، والإسكندرية (55.4٪)، والغربية (54.2٪)، ثم الإسماعيلية وقنا (46.9٪ لكل منهما)، تليهما أسيوط (46٪)، والقليوبية (44.9٪)، والفيوم (44.1٪)، والقاهرة (43.9٪)، والدقهلية (43٪)، والبحر الأحمر (42.6٪)، وكفر الشيخ (40.8٪)، والبحيرة (39.9٪)، والجيزة (38.7٪)، وأخيرًا جنوب سيناء بنسبة 28.6٪.

تُعد المبادرة نموذجًا فعّالًا للتكامل بين جميع أطراف منظومة الدواء من المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات، وتهدف إلى التخلص الآمن والمنظم من الأدوية منتهية الصلاحية، بما يضمن سلامة البيئة والمواطن، وذلك وفقًا لمراحل تنفيذ واضحة تبدأ بالتسجيل، ويعقبها بدء سحب الأدوية بواسطة الموزعين.

وتتضمن المرحلة الحالية تسجيل الاصناف الدوائية منتهية الصلاحية من الصيدليات تنتهي في ٣٠ يوليو، ويليها بدء فترة سحب من الشركات والموزعين لمدة ٩٠ يومًا تنتهي في ٣١ أكتوبر 2025، يتم خلالها إعادة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات للموزعين، على أن يتم فرز الشركات للمستحضرات خلال ٣٠ يومًا فقط من تاريخ استلامها، وذلك وفقًا للقواعد الخاصة بالمبادرة.

ويستكمل اللجنة المركزية واللجان الفرعية الخاصة بالمبادرة تذليل العقبات، إلى جانب متابعة تنفيذ إجراءات التسجيل والسحب ميدانيًا ، ويحال أمر المؤسسات الصيدلية الممتنعة بموجب تقرير مفصل ، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. مع إمكانية الإبلاغ عن المؤسسات المخالفة عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

ويمكن الاطلاع على الدليل التنظيمي الخاص بالمبادرة من خلال الرابط التالي.. اضغط هنا



وعلى كافة الصيدليات سرعة تسجيل الوحدات منتهية الصلاحية وفقًا للجدول الزمني المقرر، والتعاون الكامل مع كافة أطراف المبادرة، سعيًا لتحقيق بيئة دوائية أكثر أمانًا وجودة في ربوع الجمهورية.

يأتي ذلك ضمن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لتنظيم عملية سحب المنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال، مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية، وتأتي هذه الخطوة بشراكة المصنعين والموزعين والصيدليات والنقابات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة .